В Саянске на здании ПСЧ-16 появилось граффити с пожарными

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Саянске здание пожарно-спасательной части №16 украсило новое граффити, посвященное буднями сотрудников МЧС. На фасаде дома изображены яркие и узнаваемые образы: пожарный, спасающий ребенка, газодымозащитник и спасатель с пожарным стволом в руках. Прототипами героев граффити стали реальные работники ПЧС.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Иркутской области, картину создал саянский художник. Фасад пожарной части он украшал три дня, а до этого недели ушли на разработку концепции граффити. Художник пытался добиться максимальной реалистичности.

– Граффити, которые в течение трёх дней создавал саянский художник, стали настоящей достопримечательностью города – картину видно издалека, и каждому сразу понятно, что это пожарная часть, – добавили в ведомстве.

Создали картину благодаря федеральному гранту, который выиграл в конкурсе проект саянских пожарных «Пожарная безопасность для детей».

– Занятия на тему пожарной безопасности проводятся прямо в пожарной части, у каждого ребёнка есть возможность узнать много интересного о жизни и работе сотрудников МЧС России, познакомиться с пожарной техникой, побывать внутри пожарной машины и даже примерить боевую одежду пожарного: специально для малышей сшили детские «боёвки». Для маленьких гостей устраивают чаепитие и дарят им на память о посещении части сувениры: статуэтки пожарных, кружки и магниты, а для фотографирования оборудовали фотозону, – заключили в МЧС по Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На территории СНТ Братска ввели карантин из-за бешенства (подробности)