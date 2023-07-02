В Иркутске произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, четверо пострадали

Фото: пресс-служба МВД Иркутской области

В Иркутске произошла авария с участием Honda и микроавтобуса, который перевозил пассажиров по маршруту «10Т». Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В районе остановки общественного транспорта «Управление ГЭС» на пересечении улиц Безбокова и Бочкина Иркутска произошло столкновение автомашины «Хонда» с микроавтобусом, следовавшим по маршруту «10Т» с пассажирами, - уточнили детали ДТП в ведомстве.

Известно, что в аварии пострадал 39-летний водитель легковушки. Он был доставлен в больницу с травмами. Пострадали и трое пассажиров, находившихся в салоне маршрутке. Их жизнями ничего не угрожает.

- В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Они регулируют движение транспорта и устанавливают все обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.

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