Капремонт отделения реабилитации Усть-Илимской поликлиники №1 закончат в 2025 году

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Усть-Илемской городской больнице продолжается капитальный ремонт поликлиники №1. Медучреждение модернизируют в рамках федерального нацпроекта «Здравоохранение». Ремонт, по информации пресс-службы регионального правительства, должен завершиться в 2025 году.

Отмечается, что на эти цели из федерального и областного бюджетов было выделено 78 млн рублей, в 2023 году из региональной казны было дополнительно выделено еще 40,2 млн рублей. На сегодняшний день, капремонт больницы завершен на половину.

— Ремонт второго этажа поликлиники будет завершен в августе, а третьего этажа больницы — к концу текущего года. В следующем году будут начаты работы на четвертом этаже, которые по проекту должны быть завершены до 1 декабря 2024 года, — рассказали в областном правительстве.

Также на территории медучреждения в 2025 году после завершения ремонта в рамках дневного стационара и в рамках поликлинического амбулаторного звена откроется отделение реабилитации.