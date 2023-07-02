В Иркутской области к 2028 году отремонтируют дорогу Братск – Усть-Илимск

Фото: ТГ-канал главы региона Игоря Кобзева

Стало известно, когда отремонтируют дорогу Братск – Усть-Илимск. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, целью властей является до 2028 году довести трассу до 85% от нормативного состояния.

- До 2028 года необходимо обеспечить нормативное состояние не менее 85 % дороги. В настоящее время выполнено 25%, - сказал он во время своей рабочей поездки по Усть-Илимскому району.

В этом году запланирован ремонт участка дороги от 58 до 66 километра в Братском районе, заявил глава Минтранспорта региона Максим Лобанов. Руководитель ведомства добавил, что в 2023 году также заменят асфальт протяженностью 9,5 км.

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