Ремонт в горевшем бассейне «Олимпиец» в Усть-Илимске закончат к декабрю 2023 года

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Спорткомплекс «Олимпиец» в Усть-Илимске должен быть сдан к 1 декабря. Такое заявление сделал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочего визита в район. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 60%.

Напомним, ремонт «Олимпийца»начался в 2021 году в рамках государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». Весной этого года в комплексе произошел пожар, который сильно повредил кровлю здания, под которой располагалась чаша бассейна. Проведенная позже экспертиза показала, что рабочие могут продолжать ремонт.

По словам Кобзева, для качественной работы созданы все условия и выделены дополнительные деньги.

- Это долгожданный объект для жителей Усть-Илимска. Его территория позволяет создать хороший спортивный кластер, на базе которого можно проводить соревнования, - сказал руководитель Иркутской области.

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