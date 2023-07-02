В Иркутской области прогнозируются туман, ливни и грозы

Сильные ливни, дожди и грозы сохранятся в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области сохранятся сильные ливни и грозы. Это следует из прогноза погоды, опубликованного на сайте управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метеорологи предупреждают жителей области об обильных осадках и тумане. По их словам, на некоторых водоемах ожидается увеличение уровня воды.

– На реках Иркут, Китой, Белая и Витим ожидается повышение уровня воды на 50–100 см, на реках Ока, Уда, Бирюса – повышение уровня воды на 5–30 см, на Лене и Киренге продолжится спад воды на 5-30 см в сутки, – говорится в прогнозе.

В понедельник, 3 июля, температура воздуха прогреется до +26 градусов днем, ночью столбик термометра в некоторых районах может опуститься до +5 градусов.

В Иркутске синоптики ожидают, что днем прогремят грозы и пройдут дожди. В понедельник, 3 июля, в городе будет ветрено, говорят они, скорость воздушного потока будет достигать 9 м/с. Столбик термометра поднимется днем до +22 градусов. В Братске погода не сильно отличается, будет лишь на два градуса теплее, заключили специалисты.

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