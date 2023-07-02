Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июля 2023 10:32

В Иркутской области простились с погибшим во время СВО сержантом Дмитрием Гроцким

О его гибели стало известно 20 июня 2023 года
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба Администрация Куйтунского района

Фото: пресс-служба Администрация Куйтунского района

В селе Харик Куйтунского района похоронили погибшего во время спецоперации 29-летнегоДмитрия Гроцкого. О смерти бойца сообщили в администрации района.

По словам близких, Дмитрий отличался спокойным, добрым нравом. Молодой человек остался в памяти своих родных как надежный и верный друг и товарищ. Во время своей учебы в средней школе №2 будущий участник СВО активно участвовал во всех мероприятиях и был опорой для учителей.

В 2012 году Дмитрий отправился служить в армию России и подписал контракт. Мужчину направили в Уссурийск, откуда он отправился в зону СВО.

Дмитрия Гроцкого похоронили c воинскими почестями на кладбище в селе Харик. Церемония прощания с защитником Родины прошла под залпы почётного караула.

- За героическое выполнение боевой задачи Дмитрий Александрович Гроцкий награжден Орденом Мужества, посмертно, - рассказали в администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Иркутска вручил семье погибшего Александра Софьина орден Мужества (подробности)