Центр Иркутска остался без электричества 2 июля

Энергетики обещали дать свет сегодня, к пяти часам дня
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутске ряд домов, расположенных на 10 центральных улицах города, остались без света. Под отключение электричества попали здания на Богданова, Горького, Гусарова, Желябова, Некрасова, Пролетарская, Рабочая, Свердлова, Сухэ-Батора, Халтурина, уточнили в Иркутской электросбытовой компании.
Пока точно неизвестно, что стало причиной массового отключения домов от света. Это должны выяснить специалисты, направленные на место произошедшего.
Бригада Южных электрических сетей намерена восстановить электроподачу в ближайшее время.
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