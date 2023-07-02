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НовостиОбщество2 июля 2023 11:17

Центр Иркутска остался без электричества 2 июля

Бригада Южных электрических сетей направлена для устранения причины отключения
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Энергетики обещали дать свет сегодня, к пяти часам дня

Энергетики обещали дать свет сегодня, к пяти часам дня

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске ряд домов, расположенных на 10 центральных улицах города, остались без света. Под отключение электричества попали здания на Богданова, Горького, Гусарова, Желябова, Некрасова, Пролетарская, Рабочая, Свердлова, Сухэ-Батора, Халтурина, уточнили в Иркутской электросбытовой компании.

Пока точно неизвестно, что стало причиной массового отключения домов от света. Это должны выяснить специалисты, направленные на место произошедшего.

Бригада Южных электрических сетей намерена восстановить электроподачу в ближайшее время.

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