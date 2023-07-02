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НовостиОбщество2 июля 2023 12:18

Более 40 тонн груза из Иркутской области отправится в зону СВО

Отправка планируется до 1 августа
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В зону проведения спецоперации отправится очередной гуманитарный конвой весом более 40 тонн. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, груз планируется отправить через месяц.

- Почти 40 тонн дополнительного вещевого имущества. Кроме этого, продолжим направлять и технику. До 1 августа его передадут в зону СВО, - сказал Кобзев.

Также глава Иркутской области напомнил, что в регионе действуют 33 разных льгот, направленных на поддержку военнослужащих и их семей. Так, ранее было принято решение вернуть единовременную выплату в 200 тысяч рублей тем, кто ушел служить в зону спецоперации после 16 декабря 2022 года.

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