Самолет Иркутск — Москва столкнулся с птицей после вылета

Летевший из Иркутска в Москву Боинг-737 столкнулся с птицей во время набора высоты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вылетевший из аэропорта Иркутска в Москву самолет столкнулся с птицей во время полета 1 июля. Об этом сообщает ТГ-канал «Авиаинцидент». По предварительной информации, воздушное судно Боинг-737, принадлежащее «Аэрофлоту», находилось на высоте 1100 метров, когда произошло ЧП.

Экипаж самолета доложило о случившемся диспетчеру: пилот воздушного транспорта принял решение продолжить полет.

Известно, что самолет благополучно приземлился в аэропорту «Шереметьево». Пострадавших нет.

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