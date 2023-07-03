В Иркутской области 29-летний водитель «Тойота Аллион» вылетел в кювет и погиб

Фото: пресс-служба ГИБДД по Иркутской области

На трассе «Кутулик-Бахтай-Хадахан» насмерть разбился 29-летний житель Иркутской области. Мужчина за рулем «Тойота Аллион» на высокой скорости вылетел в кювет и получил смертельные травмы. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- ДТП произошло сегодня в ночное время на автодороге «Кутулик-Бахтай-Хадахан» вблизи села Табарсук Аларского района. Водитель не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием авто. Получив травмы, несовместимые с жизнью, 29-летний мужчина скончался на месте, - раскрыли детали трагедии в ведомстве.

Известно, что в момент ДТП молодой человек проигнорировал правила и не пристегнулся ремнем безопасности, добавили в ГИБДД.

По факту смертельной аварии начато разбирательство.

Напомним, ранее на трассе «Вилюй» произошла авария, унесшая жизни троих человек - двоих мужчин и одной женщины. Они не пережили столкновение двух легковушек.

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