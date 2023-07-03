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НовостиОбщество3 июля 2023 1:09

Ливни и град стали причиной аварийного отключения электроэнергии в Нижнеудинске

Без света остались 1580 человек
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото из телеграм-канала Игоря Кобзева

Фото из телеграм-канала Игоря Кобзева

В Иркутской области непогода оставила без света более 1,5 тысячи человек. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Кобзев в своем ТГ-канале. По его словам, на Нижнеудинск обрушались сильные ливни, штормовой ветер и град.

- Было обесточено три линии по 10 кВ. Под отключение попали 1580 человек. Бригады будут работать до полного восстановления энергоснабжения, - заявил он.

Руководитель Иркутской области уточнил, что свет пропал из-за веток, которые упали под напором ветра на провода.

Известно, что водозабор, очистные сооружения и больница работают в штатном режиме.

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