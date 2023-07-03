Три человека погибли в ДТП в Иркутской области за неделю

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области

Озвучена статистика ДТП за неделю в Иркутской области. По информации ГИБДД, с 26 июня по 2 июля на дорогах произошло 27 аварий, в которых пострадали 44 человека, в том числе трое детей, еще трое погибли.

-14 столкновений транспортных средств, 10 наездов на пешеходов, два наезда на стоящий транспорт, один наезд на велосипедиста зарегистрировали инспекторы ДПС, - уточнили в ГИБДД.

Всего за неделю на дорогах Иркутской области произошло 183 аварии.

Госавтоинспекция региона призывает жителей области соблюдать ПДД и быть осторожными на дорогах.

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