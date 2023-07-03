Завершились поиски пропавшего 12-летнего школьника из Иркутской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поиски пропавшего 12-летнего мальчика из поселка Маркова завершены. Об их прекращении сообщили волонтеры "Лиза Алерт" в соцсетях. По информации поисковиков, школьник найден живым.

Напомним, подросток ушел из дома 23 июня и не вернулся. Все это время его близкие, волонтеры и сотрудники полиции пытались найти его. Накануне, 2 июля, стало известно, что мальчика нашли и передали родным.

Известно, что подобный уход из дома у школьника не в первые.

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