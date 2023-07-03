Мэр Иркутска вручил орден Мужества семье погибшего на СВО ветерана боевых действий

Фото из telegram-канала мэра Иркутска Руслана Болотова

Стало известно о гибели жителя Иркутска Игоря Новоселова, служившего в зоне СВО. Мужчина, имевший за плечами опыт боевых действий в Афганистане, награжден орденом Мужества. Об этом рассказал в своем telegram-канале мэр Иркутска Руслан Болотов. Руководитель администрации передал семье Новоселова почетную награду.

Известно, что Игорь Новоселов - выпускник школы №21. Два года - с 1987 по 1989 - он служил в воздушно-десантных войсках и принимал участие в боевых действиях в Афганистане.

С 2012 года работал на Иркутской станции скорой медицинской помощи, а затем принял решение стать участником спецоперации.

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