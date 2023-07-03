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НовостиОбщество3 июля 2023 3:44

В Казачинско-Ленском районе вода полностью ушла из затопленных населенных пунктов

Также ситуация стабилизировалась в Катангском районе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба МЧС по Иркутской области

Фото: пресс-служба МЧС по Иркутской области

Вода полностью ушла из населенных пунктов в Казачинско-Ленском районе. Об этом сообщил первый замгубернатора Роман Колесов. По его словам, подтопленными остаются лишь 43 участка за счет скопления воды в низинах.

- Работает комиссия по оценке ущерба. Примерно неделя уйдёт на подготовку документации, проведение экспертиз, - сказал он.

Также Колесов добавил, что после окончания оценки ущерба пострадавшим будет выплачена компенсация.

Известно, что ситуация стабилизировалась и в Катангском районе. Так, в Подволошино полностью ушла вода из подтопленных участков.