В Казачинско-Ленском районе вода полностью ушла из затопленных населенных пунктов

Фото: пресс-служба МЧС по Иркутской области

Вода полностью ушла из населенных пунктов в Казачинско-Ленском районе. Об этом сообщил первый замгубернатора Роман Колесов. По его словам, подтопленными остаются лишь 43 участка за счет скопления воды в низинах.

- Работает комиссия по оценке ущерба. Примерно неделя уйдёт на подготовку документации, проведение экспертиз, - сказал он.

Также Колесов добавил, что после окончания оценки ущерба пострадавшим будет выплачена компенсация.

Известно, что ситуация стабилизировалась и в Катангском районе. Так, в Подволошино полностью ушла вода из подтопленных участков.