Частичное отключение света произошло в Ленинском районе Иркутска

Фото Иркутской электросетевой компании

В Иркутске произошло частичное отключение электроэнергии. Без света осталась часть домов в Ленском районе города.

- Под отключение попала часть домов на улицах Баумана, Блюхера, Горка, Набережная, Павла Красильникова, Розы Люксембург, Ярославского, - уточнили в Иркутской электросетевой компании.

На место направлена бригада южных электрических сетей для выявления и устранения причины. По предварительной оценке, свет появится около 15:00.

Напомним, накануне, 2 июля, без света остался центр Иркутска. Специалисты оперативно решили проблему и подключили потребителей к электричеству.