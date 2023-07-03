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НовостиЗдоровье3 июля 2023 5:59

Показатель заболеваемости COVID-19 в Иркутской области снизился на 21,2%

За три года пандемии в регионе подтверждено более 373 тысяч случаев заражения
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Иркутской области за прошедшую неделю зарегистрировано 63 новых случая COVID-19

В Иркутской области за прошедшую неделю зарегистрировано 63 новых случая COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области продолжает падать показатель заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. По информации ведомства, за прошлую неделю ковидом заразились 63 человека.

За все время пандемии было подтверждено 373 916 случаев инфицирования, 369 711 из которых закончились выздоровлением пациентов.

Отмечается, что показатель заболеваемости по сравнению с прошлой неделей упал еще на 21,2%.

- Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, соблюдайте правила личной гигиены, ведите здоровый образ жизни, - обратились в Роспотребнадзоре к жителям Иркутской области.