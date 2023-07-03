Показатель заболеваемости COVID-19 в Иркутской области снизился на 21,2%

В Иркутской области за прошедшую неделю зарегистрировано 63 новых случая COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области продолжает падать показатель заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. По информации ведомства, за прошлую неделю ковидом заразились 63 человека.

За все время пандемии было подтверждено 373 916 случаев инфицирования, 369 711 из которых закончились выздоровлением пациентов.

Отмечается, что показатель заболеваемости по сравнению с прошлой неделей упал еще на 21,2%.

- Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, соблюдайте правила личной гигиены, ведите здоровый образ жизни, - обратились в Роспотребнадзоре к жителям Иркутской области.