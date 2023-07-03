Жители Иркутска смогут наблюдать громовую Луну 3 июля 2023 года

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Иркутска смогут стать свидетелями уникального астрономического явления - громового суперлуния. Об этом рассказали в иркутском планетарии. Сегодня, 3 июля, Луна окажется в перигее своей орбиты на расстоянии 360149 километров от Земли. Свое название Луна получила из-за обилия гроз в это время.

Однако Суперлуние не только красивое зрелище, но и опасное. Из-за близости спутника Земли к нашей планете меняется гравитационный фон: Луна усиливает свое влияние, из-за чего могут возникать землетрясения.

Максимальное полнолуние состоится в 14:41 по московскому времени.