Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2023 7:05

Спасатели МЧС отправились в Тулунский район из-за угрозы паводков

Направлены специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда
Елена СИНИЦА
Спасатели МЧС отправились в Тулунский район из-за угрозы паводков

Спасатели МЧС отправились в Тулунский район из-за угрозы паводков

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда отправлены в Тулунский район вертолетом Ми-8. Сотрудники имеют плавсредства и необходимое оборудование для мониторинга обстановки из-за обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Сейчас продолжает свою работу оперативный штаб, который собирают информацию и координирует привлекаемые силы, - говорят в МЧС региона.

В повышенной готовности находятся пожарно-спасательные гарнизоны Иркутский, Шелеховский, Черемховский, Зиминский, Заларинский, Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский, Чунский, Слюдянский.

По имеющейся информации, 4 и 5 июля из-за сильных осадков на реках Южного Прибайкалья возможно повышение уровня воды на 30 – 70 см.