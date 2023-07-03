Спасатели МЧС отправились в Тулунский район из-за угрозы паводков Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда отправлены в Тулунский район вертолетом Ми-8. Сотрудники имеют плавсредства и необходимое оборудование для мониторинга обстановки из-за обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Сейчас продолжает свою работу оперативный штаб, который собирают информацию и координирует привлекаемые силы, - говорят в МЧС региона.

В повышенной готовности находятся пожарно-спасательные гарнизоны Иркутский, Шелеховский, Черемховский, Зиминский, Заларинский, Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский, Чунский, Слюдянский.

По имеющейся информации, 4 и 5 июля из-за сильных осадков на реках Южного Прибайкалья возможно повышение уровня воды на 30 – 70 см.