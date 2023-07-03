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НовостиОбщество3 июля 2023 7:41

В Усть-Илимске 3 июля проводят заседание регионального совета

Оно проводится под председательством губернатора
Елена СИНИЦА
В Усть-Илимске 3 июля проводят заседание регионального совета

В Усть-Илимске 3 июля проводят заседание регионального совета

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Усть-Илимске 3 июля проходит выездное заседание областного совета под председательством губернатора региона Игоря Кобзева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Сейчас в мероприятии участвуют главы 35 муниципалитетов, члены правительства и депутаты, - говорят в региональном правительстве.

Как отметил губернатор региона, для Усть-Илимска и Усть-Илимского района 2023 год - юбилейный. Городу исполняется 50 лет, а району - 55. Кобзев пожелал жителям здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

Совет будет рассматривать прогноз поступления платежей в консолидированный бюджет Иркутской области на 2023 год, участие муниципальных образований в инвестиционном развитии региона,

Ранее сообщалось, что в Усть-Илимске завершается капитальный ремонт дома-интерната для престарелых и инвалидов. Работы планируют закончить в октябре 2023 года.