Доходы бюджета Иркутской области выросли за три года в 1,5 раза

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Доходы бюджета Иркутской области за последние три года выросли в 1,5 раза и достигли 245 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе заседании Регионального совета, который прошел в Усть-Илимске под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

По прогнозам, региональный бюджет к концу 2023 года пополнится до 242 млрд рублей.

- За пять месяцев текущего года объем собственных доходов муниципальных образований увеличился на 9% или 1,2 миллиарда рублей к уровню прошлого года. Также выросли темпы поступлений средств от налога на доходы физических лиц, - говорится в прогнозе.

Руководитель Иркутской области предложил рассмотреть поступления в бюджет области еще через четыре месяца. По его словам, в условиях санкционного давления и непростой экономической ситуации необходимо учесть новые направления и рассмотреть выделение для них средств.