В двух подворьях Бурятии у лошадей обнаружена угрожающая здоровью людей инфекция

Лептоспироз относится к разряду заразных заболеваний, им могут заболеть и люди. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Прибайкальском районе Бурятии у лошадей обнаружен лептоспироз. Опасную инфекцию выявили в двух подворьях. Об этом сообщает портал infpol.ru со ссылкой на пресс-службу Государственной ветеринарной службы Бурятии.

Специалисты отмечают, что инфекция является заразной и несет угрозу для людей. Известно, что в 65-90% случаях заболевания крупный рогатый скот погибает. Заразиться человек может через инфицированную воду, молоко и мясо животного. Болезнь вызывает боли в мышцах, страдают печень и почки. От человека к человеку болезнь не передается, говорят специалисты.

В ветеринарной службе добавили, что сейчас специалисты проводят мероприятия по установлению карантина и ликвидации заболевания. Также выработан алгоритм по недопущению дальнейшего распространения лептоспироза.

- Животных изолировали от здорового поголовья, их будут лечить антибиотиками. Здоровых лошадей, подвергнутых вакцинации, переведут в чистое продезинфицированное помещение, - заключили в пресс-службе.

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