В Иркутске на улице Звездинская ограничат движение транспорта до 1 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение транспорта по улице Звездинская будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Ограничения будут действовать с 09.00 3 июля и до 20.00 15 июля, - говорят в иркутской мэрии.

Так, автомобилисты не смогут проехать по участку от улицы 4-я Железнодорожная до улицы Грибоедова.

Кроме этого, с 09.00 16 июля и до 20.00 1 августа перекроют другой участок этой улицы - от улицы Грибоедова до улицы Лермонтова. Это связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях.

Ранее сообщалось, что с 26 июня по 2 июля 2023 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 27 ДТП, в результате которых пострадало 37 взрослых и семь детей. Три человека погибли.