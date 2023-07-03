Владельцы большегрузов будут принимать участие в ремонте дороги Братск – Усть-Илимск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владельцы большегрузного транспорта, который разрушает дорогу Братск – Усть-Илимск, должны участвовать в ее восстановлении. Такое заявление сделал губернатор региона Игорь Кобзев, передает пресс-служба правительства региона.

-Дорогу нужно сделать платной для грузовых автомобилей или же заключить партнерское соглашение, чтобы компании финансово участвовали в ремонте, - сказал Кобзев.

Отметим, что длина дороги составляет 245,5 км. Начиная с 2019 года на ее ремонт было выделено 1,7 млрд рублей. За этот период времени отремонтировали 44,6 км.

Помимо этого, в 2023 году на трех участках 9,4 км заменят асфальтобетон, а в 2024 году в порядок приведут еще 17,6 км.