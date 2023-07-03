Сухое озеро в Прибайкальском нацпарке в Иркутском районе наполнилось водой

Фото: Екатерина САВИНА

В Иркутском районе водой наполнилось Сухое озеро. Фотографии водоема в Прибайкальском нацпарке предоставила «КП-Иркутск» Екатерина Савина.

Озеро знаменито тем, что само собой высыхает, а затем наполняется. Ученые называют этот процесс гидрологическим режимом. В начале лета Сухое наполняется талыми водами, затем – обильным дождям, а еще своей водой оно обязано ручью, который бежит в распадке.

Существует легенда: Сухое наполняется лишь в високосном году. Но ученые это уже опровергли. Например, в 2020 году озеро наполнилось трижды, следующий раз такое явление должно было произойти лишь в 2024 году. Но в 2021 году воды снова наполнили Сухое.

И вот теперь, в 2023 году, туристы смогут насладиться красотой озера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Полтонны драгоценного камня»: житель Улан-Удэ незаконно добыл нефрит стоимостью 19,7 млн рублей (подробности)