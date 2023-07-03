В Иркутской области снизились цены на девять социально значимых продуктов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области сохраняется стабильная ситуация на потребительском рынке. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-С 20 по 26 июня цены снизились на девять товаров первой необходимости из 25, - говорят в правительстве, ссылаясь на данные Иркутскстата.

В их числе яйца (-2,04%), мука пшеничная (-0,92%), хлеб ржаной (-0,52%), крупа гречневая (-0,48%), лук (-0,43%), масло подсолнечное (-0,31%), пшено (-0,28%), говядина (-0,10%), куры (-0,09%).

В то же время специалисты заметили рост цен на картофель (+9,48%), морковь (+5,96%) и яблоки (+3,64%), что соответствует общероссийской тенденции.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Иркутской области за последние три года выросли в 1,5 раза и достигли 245 млрд рублей.