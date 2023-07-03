В Шелеховском районе ожидается ограничение электроснабжения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ресурсоснабжающая организация "Иркутскэнергосбыт" сообщила, что в Шелеховском районе 4 июля запланировано ограничение электроснабжения.

- 4 июля в некоторых домах населенных пунктов Шелеховского района будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях, - говорится в телеграм-канале организации.

В частности, отключения коснутся таких населенных пунктов как Рассоха, Чистые Ключи, Шелехов, Олха.

Информацию о том, кого ждет отключение, организация предоставила в формате карточек. Некоторым жителям повезет, так как отключение придется в основном на ночные часы, а кому-то придется потерпеть ограничения в течение всего дня. Делимся с вами информацией, в этой карточке вы сможете найти свой адрес.