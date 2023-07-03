За выходные с дорог Иркутска вывезли 70 тонн мусора Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

За выходные 1 и 2 июля в Иркутске с дорог вывезли 70 тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

-Работы велись во всех районах, подрядчики прометали проезжую часть и перекрестки. Помимо этого, были приведены в порядок тротуары и пешеходные дорожки. Очищены также остановки и заездные карманы, - говорят в мэрии.

Порядок в общественных местах, скверах и парках наводили примерно 120 специалистов. Они очистили урны, скосили траву и подстригли живые изгороди.

Ранее сообщалось, что владельцы большегрузного транспорта, который разрушает дорогу Братск – Усть-Илимск, должны участвовать в ее восстановлении. Такое заявление сделал губернатор региона Игорь Кобзев.