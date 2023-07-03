В Иркутской области два сельскохозяйственных потребительских кооператива получили гранты Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области определили получателей грантов среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своих социальных сетях.

-Общая сумма гранта составляет 60 миллионов рублей. Победителями стали СПССПК «Анна», СППССК «Сибирский картофель», - говорят в правительстве.

Размер гранта зависит от заявленных кооперативом потребностей, на основании расчетов. Максимально можно получить 30 миллионов рублей. Важное условие - кооператив также должен привлечь 40% собственных средств, добавил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области сохраняется стабильная ситуация на потребительском рынке. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.