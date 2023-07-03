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НовостиОбщество3 июля 2023 11:24

Жителей домов на Голоустненском тракте ждет отключение электричества

Ограничения будут действовать 4 июля
Елена СИНИЦА
Жителей домов на Голоустненском тракте ждет отключение электричества

Жителей домов на Голоустненском тракте ждет отключение электричества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ресурсоснабжающая организация "Иркутскэнергосбыт" проинформировала, что жителей некоторых домов на Голоустненском тракте ждет отключение электричества. Информация об этом появилась в телеграм-канале организации.

-4 июля в некоторых домах и СНТ будут ограничивать электроснабжение. Причина - проведение плановых работ на электрических сетях, - говорят в компании.

В частности, придется какое-то время побыть без света населенным пунктам "Лотос", "Лесотехник", "Соболь", "Зеленый сад", "Худякова".

Ограничения будут действовать с 10.00 до 17.00. Подробнее с тем, кто на время останется без света, вы можете ознакомиться в табличке ниже.

Фото: Свет38

Фото: Свет38