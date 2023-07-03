Жителей домов на Голоустненском тракте ждет отключение электричества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ресурсоснабжающая организация "Иркутскэнергосбыт" проинформировала, что жителей некоторых домов на Голоустненском тракте ждет отключение электричества. Информация об этом появилась в телеграм-канале организации.

-4 июля в некоторых домах и СНТ будут ограничивать электроснабжение. Причина - проведение плановых работ на электрических сетях, - говорят в компании.

В частности, придется какое-то время побыть без света населенным пунктам "Лотос", "Лесотехник", "Соболь", "Зеленый сад", "Худякова".

Ограничения будут действовать с 10.00 до 17.00. Подробнее с тем, кто на время останется без света, вы можете ознакомиться в табличке ниже.