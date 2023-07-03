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НовостиПолитика3 июля 2023 11:49

Стало известно, кому в Иркутской области доплаты к пенсии будут начислять автоматически

Доплаты к пенсии автоматически будут начислять жителям 9 районов Иркутской области
Елена СИНИЦА
Стало известно, кому в Иркутской области доплаты к пенсии будут начислять автоматически

Стало известно, кому в Иркутской области доплаты к пенсии будут начислять автоматически

Фото: Даниил ОПАРИН

Надбавки к пенсии за северный и сельский стаж будут назначаться в беззаявительном порядке. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда региона.

-Жителям больше не нужно будет подавать заявления и документы в территориальные органы СФР. О том, что будет произведен перерасчет, россиян уведомят по почте и через портал госуслуг, - говорят в министерстве.

В Иркутской области выплаты по-новому будут получать жители Катангского, Бодайбинского, Братского, Казачинско-Ленского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского районов.

С 2026 года беззаявительный порядок также будет действовать при назначении сельских надбавок к пенсии, которые получают граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет.