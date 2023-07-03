Актеры Иркутского драмтеатра выступят с концертами в зоне спецоперации Фото: Дмитрий СТЕШИН

Актеры из Иркутского драматического театра выступят с концертами в зоне СВО. Они исполнят известные песни классики русского рока. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта Иркутской области.

-В зону СВО приедут директор театра Анатолий Стрельцов, артисты Николай Дубаков, Яков Воронов, Артем Довгополый, Алексей Орлов и еще один Алексей Орлов (два полных тезки), - говорят в пресс-службе.

Как пояснил Анатолий Стрельцов, артисты будут петь для солдат и дарить им живую музыку, а также пригласят военнослужащих в Иркутский драматический театр - чтобы те приехали после победы.

Ранее сообщалось, что в Усть-Илимске 3 июля проходит выездное заседание областного совета под председательством губернатора региона Игоря Кобзева.