Можно встретить спутника жизни: астролог Читинского дацана рассказал, что ждать от июля

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Июль - самый благоприятный месяц в году, чтобы начать заниматься саморазвитием. Об этом рассказал астролог Читинского дацана Беликто Лама, передает РТК "Забайкалье".

-Также будет полезно заняться здоровьем. Пациенты будут идти на поправку, а медиков ждет успех даже в самых сложных случаях, - рассказал также Беликто Лама.

Кроме этого, сейчас самое время искать себе друзей и даже спутника жизни. Не стоит забывать также про практику щедрости, даже если вы не верите в карму. Не нужно бояться оказывать помощь нуждающимся, это обязательно вернется, отметил он.

В целом же, сейчас стоит искать новых сотрудников и союзников или же укреплять старые отношения, так как месяц будет хоть и благоприятный, но все-таки рискованный.