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НовостиОбщество4 июля 2023 1:00

Число авиарейсов из Иркутска в Москву, Петропавловск-Камчатский и Владивосток увеличится

В Москву будут летать 27 рейсов в неделю
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Авиакомпания S7 Airlines в июле увеличит число рейсов из Иркутска в Москву, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Красноярск и Братск

Авиакомпания S7 Airlines в июле увеличит число рейсов из Иркутска в Москву, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Красноярск и Братск

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из Иркутска станут чаще летать самолеты в Москву, Петропавловск-Камчатский и Владивосток. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта. Известно, что дополнительные рейсы запускает компания S7 Airlines. Также авиаперевозчик будет совершать полеты в Братск и Красноярск.

Так, два дополнительных рейса будут запущены в Москву, и их число достигнет 27 в неделю. С сегодняшнего дня авиакомпания запускает по три самолета в четверг и по четыре — в остальные шесть дней.

Маршрут Иркутск — Владивосток теперь будет дополнительно летать со 2 июля по воскресеньям, второй рейс — с 19 июля по средам. С 4 июля появится дополнительный вечерний рейс по четвергам в Петропавловск-Камчатский.

Также с 3 июля были добавлены два рейсы для полетов в Красноярск. Полеты будут совершаться шесть дней в неделю, кроме четверга.

В Братск будут летать пять рейсов в неделю, кроме четверга и пятницы.

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