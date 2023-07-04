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НовостиОбщество4 июля 2023 1:15

В двух районах Иркутской области ликвидировано четыре лесных пожара

Огонь вспыхнул в Усть-Илимском и Черемховском районах
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Причины возгораний вновь действия местного населения и грозы

Причины возгораний вновь действия местного населения и грозы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Четыре лесных пожара вспыхнули в двух районах Иркутской области. Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, огонь был зафиксирован в Усть-Илимском и Черемховском районах. Причинам пожаров стали человеческий фактор и грозы.

– В работе на огневых точках было задействовано 15 единиц техники и 61 человек. На авиапатрулирование совершено 23 вылета, – рассказал о ситуации глава области.

Также Кобзев добавил, что ведется работа по выявлению нарушителей пожарной безопасности. По его словам, за минувшую неделю сотрудники правоохранительных органов составили 14 протоколов о нарушении, еще 18 протоколов было составлено за захламление территории.

– Это – тоже фактор риска, - заключил губернатор.

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