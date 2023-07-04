В Братском водохранилище утонул 33-летний житель Иркутской области

Тело погибшего было поднято со дна и передано сотрудникам полиции Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутской области утонул 33-летний мужчина. Его тело было найдено в Братском водохранилище. О трагедии рассказали в пресс-службе МЧС по Иркутской области.

- Водолазами Северо-Западного поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательной службы Иркутской области на Братском водохранилище завершен поиск утонувшего, - говорится в сообщении.

Известно, что 1 июля мужчина решил искупаться в заливе Дондир и пропал. В ведомстве уточнили, что место, которое выбрал для купания погибший, было несанкционированным. Спустя два дня поисков тело мужчины было поднято со дна. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Добавим, что с начала лета это уже восьмой случай гибели людей в водоемах, в их числе двое детей.

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