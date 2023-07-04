Жилой дом в Усолье-Сибирском затопило из-за сильного ливня

В Усолье-Сибирском пожарные откачивали воду из жилого дома

В Усолье-Сибирском сильные дожди затопили жилой дом. Об этом рассказали жильцы, позвонившие в службу спасения.

Они сообщили, что после ливня их двор и подъезд полностью в воде. Прибывшие на место спасатели обесточили дом, для того, чтобы избежать несчастного случая, но воду так никто и не откачивал. Тогда инициативная группа жильцов позвонила пожарным с просьбой помочь им.

— Расчет с двумя мотопомпами высокой производительности прибыл по указанному адресу и приступил к откачке воды, — сообщили в МЧС по Иркутской области.

Пожарные продолжат работы до полной ликвидации потопа.

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