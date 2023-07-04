В Иркутске закрыто движение транспорта по улице Чернышевского с 3 по 6 июля

Ограничение действует с 11:00 3 июля до 17:00 6 июля 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Чернышевского, 12 закрыли движение для транспорта. Ограничения будут действовать с 3 по 6 июля. Об этом сообщили в «Иркутской энергосбытовой компании».

- Для проведения работ по вскрытию тепловой сети для ремонта потребовалось закрыть движение транспорта, - объяснили в компании.

Уточняется, что ограничения снимут в четверг, 6 июля, в 17:00.

Водителей просят заранее планировать маршрут и приносят извинения за доставленные неудобства.

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