В Иркутской области яйца за неделю подешевели на 2%

Яйца и мука подешевели в Иркутской области за период с 20 по 26 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девять из 25 продовольственных товаров первой необходимости подешевели в Иркутской области в период с 20 по 26 июня. По информации аналитиков, сильнее всего снизилась стоимость куриных яиц. Их цена уменьшилась на 2,04%.

Чуть менее одного процента (0,92%) потеряла в цене мука, подешевели и ржаной хлеб (-0,52%), гречка (-0,48%), оук (-0,43%), а также подсолнечное масло (-0,31%) и пшено (-0,28%).

Незначительно уменьшилась стоимость и говядины. Килограмм мяса подешевел на 0,1%. Цена курицы упала, но всего на 0,09%.

Есть и список товаров, которые за неделю подорожали. Так, например, на 9,48% выросла цена картофеля, на 5,96% – моркови и на 3,64% – яблок. Связано это с поступлением на рынок урожая ранней продукции, заключили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

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