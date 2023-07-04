13 проектов Иркутской области выиграли гранты Президентского фонда культурных инициатив

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Более 10 млн рублей в виде грантов Президентского фонда культурных инициатив выиграли 13 проектов Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

- Гранты Президентского фонда культурных инициатив получили 13 проектов Иркутской области на 10,4 млн рублей, - говорится в сообщении.

Средства на проведение литературно-исследовательского конкурса: ЛИК. Марк Сергеев о творчестве писателя и поэта получил гуманитарный центр-библиотека им. семьи Полевых. Также Иркутский драмтеатр совместно с АНО «Катюша» выиграл грант на создание трех спектаклей по творчеству поэтов Пушкина, Есенина и Твардовского.

Областной фестиваль любительских театров представил проект «Театральная осень на Байкале». На средства гранта его проведет Ангарская АНО «Стимул». На фестивале покажут 35 спектаклей за шесть дней.

Известно, что одним из победителей стал Фонд развития иркутского областного художественного музея, который намерен создать VR-тур «Один день из жизни цесаревича Николая».

Также деньги будут направлены на завершение образа села Тургеневка. Планируется, что на 12 домах установят резные наличники и ставни.

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