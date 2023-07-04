Многодетная мама из Иркутска получила тысячный сертификат на региональный маткапитал

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске многодетная мама Ольга Чиркова оформила тысячный сертификат на получение регионального маткапитала, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Женщина, воспитывающая троих сыновей, подала заявление через Госуслуги.

Всего в 2023 году на получение маткапитала подано 15 тысяч заявлений, больше половина из них – в электронном виде, уточнили в правительстве.

Сейчас популярностью среди жителей Иркутска пользуются онлайн-запись детей в школы и детские садики, а также подача заявлений на пособия.

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