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НовостиПроисшествия4 июля 2023 5:27

В Иркутске найден подозреваемый в жестоком убийстве собаки

Расчлененный труп животного нашли в «заброшке» на Грязнова
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Подозреваемого в зверской расправе собаки Пики найден. Об этом «КП-Иркутск» сообщили в пресс-службе регионального МВД. Известно, что мужчина сейчас находится в СИЗО.

- Сотрудники полиции совместно с прокуратурой намерены направить на дополнительную проверку материалы, касающиеся убийства собаки в центре Иркутска, - заявили в ведомстве.

Мужчину, которого подозревают в живодерстве, проходит фигурантом в другом уголовном деле и находится под стражей в СИЗО.

Материалы об убийстве Пики возвращены на дополнительную проверку.

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