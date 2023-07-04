В Иркутске найден подозреваемый в жестоком убийстве собаки

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Подозреваемого в зверской расправе собаки Пики найден. Об этом «КП-Иркутск» сообщили в пресс-службе регионального МВД. Известно, что мужчина сейчас находится в СИЗО.

- Сотрудники полиции совместно с прокуратурой намерены направить на дополнительную проверку материалы, касающиеся убийства собаки в центре Иркутска, - заявили в ведомстве.

Мужчину, которого подозревают в живодерстве, проходит фигурантом в другом уголовном деле и находится под стражей в СИЗО.

Материалы об убийстве Пики возвращены на дополнительную проверку.

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