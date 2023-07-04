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НовостиОбщество4 июля 2023 5:37

Усть-Илимский целлюлозно-картонный комбинат откроется в августе 2023 года

На предприятии ведутся пусконаладочные работы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Стало известно, когда откроется целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, завод заработает уже в августе этого года. Сейчас на предприятии ведутся пусконаладочные работы.

- Выпуск продукции планируется начать уже в августе, - уточнили в правительстве Иркутской области.

Уточняется, что благодаря запуску комбината работу получили 850 жителей района. Они будут заняты как на самом предприятии, так и в лесу. Также будут задействованы сотрудники компаний-подрядчиков.

На возведение предприятия было направлено 93 млрд рублей.

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