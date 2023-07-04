Минобороны РФ получило партию Су-30СМ2 от Иркутского авиационного завода

Фото: пресс-служба ПАО "ОАК"

Иркутский авиационный завод перед Минобороне России партию модернизированных истребителей Су-30СМ2. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха. Уточняется, что обновленные самолеты имеют усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, что позволит обнаруживать воздушные цели на еще более дальних расстояниях.

- Все самолеты, запланированные к поставкам в текущем году, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении, - отметил заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков

Известно, что отправленные самолеты прибыли на аэродром базирования.

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