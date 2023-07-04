В Иркутске «Слата» запускает гастрономы

Фото: ООО «Маяк».

Большой выбор сыров, свежих охлажденных мяса и рыбы, товаров от местных производителей - торговая сеть «Слата» расширяет ассортимент гастрономов.

- Мы провели анализ за последние три года и выделили товарные группы, которые пользуются у наших покупателей повышенным спросом, - рассказала коммерческий директор ТС «Слата» Ирина Береснева. - Благодаря полученным данным, мы начали обновление ассортимента - ввод новых предложений в гастрономы. Так, будут магазины с акцентом на фастфуд, на рыбные и мясные снеки, или те, где большую долю выкладки мы отдадим под сыр и мясные деликатесы, или, например, торговые точки с расширенным предложением по готовой еде.

Итак, гастрономы в «Слате» - это то самое место, где будут учитывать интересы самых разных покупателей и где каждый сможет найти то самое, по своему вкусу. И уж точно обязательно стоит попробовать новинки, которые с 1 июля появились в отделах готовой продукции собственного производства! Под новой маркой «Раз, два, три и готово! Быстро, вкусно, удобно!» появились шесть новых бургеров, блюда мексиканской кухни и отличные сэндвичи с бужениной и с семгой. Кроме того, в 11 супермаркетах теперь можно купить готовый завтрак: кашу, запеканку или сырники. Бонусом, как всегда, отличное настроение и безукоризненное обслуживание - продавцы гастрономов будут проходить отдельное обучение.

Советуем заглянуть в «Слату» на «Новой даче» - там вы найдете отличный набор элитных швейцарских сыров, итальянских закусок, колбас от местных производителей и мясных деликатесов из Алтая. Так же оценить новые гастрономы можно в супермаркетах сети в ТЦ «Байкал» по Байкальскому тракту, «Цветном парке» на Байкальской, на ул. Баумана, 202/3, Лермонтова, 90 и Первомайский, 54.