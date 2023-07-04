В Забайкалье число отравившихся медвежатиной увеличилось до 11 Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным минздрава Забайкалья, из-за отравления медвежьим мясом в медучреждения обратились 11 человек. В их числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своих социальных сетях.

-У трех человек состояние оценивается как средней степени тяжести, а у восьми - как удовлетворительное, - говорят в правительстве.

Сейчас проводится консультация по телемедицинской системе со специалистами краевой клинической инфекционной больницы.

Напомним, специалисты уже изъяли образцы мяса, теперь их отправят в ветеринарную лабораторию, где далее будут проведены исследования. В разговоре с КП-Иркутск одна из местных жительниц рассказала, как медвежатина попала на стол. По словам женщины, «деликатесом» друзей и знакомых угостил мужчина, который предварительно завялил мясо. Где он его взял, пока неизвестно.