В Иркутске отремонтируют 26 участков дорог

Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске продолжается ремонт дорог. По словам мэра города Руслана Болотова, в этом сезоне будут отремонтированы 26 участков дорог. Однако из-за надвигающихся дождей, подрядные организации работали все выходные в усиленном режиме.

- При непогоде выполнять можно только определённые виды работ, а допустить отставания от графиков мы не имеем права, - объяснил глава администрации.

Так, на улице Свердлова был уложен выравнивающий слой асфальта и монтаж бортовых камней. Также на улицах Бородина, Республиканская, Радищева, Писарева, Киренская, Дыбовского прошел ямочный ремонт.

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