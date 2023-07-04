В Иркутске появится памятник авиаконструкторам Милю и Камову Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске будет открыт памятник авиаконструкторам Милю и Камову. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 5 июля в 16.30 в районе домов №№40, 46 на улице Ленина в Иркутске состоится торжественная церемония открытия памятника авиаконструкторам Николаю Камову и Михаилу Милю, - говорят в мэрии.

Во время мероприятия планируется пролет двух вертолетов Ми-8, поэтому жителей попросили соблюдать спокойствие.

Памятник высотой в пять метров, а шириной - в 3,3. Он сделан из бронзы и полированного гранита. Его сделали в Улан-Удэ.

В нижней части конструкции размещена надпись: «Учившим летать металл».