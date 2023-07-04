В Братске пенсионерка отдала 50 тысяч мошенникам, спасая дочь от тюрьмы
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
84-летняя братчанка поверила в историю злоумышленников о том, что по вине ее дочери в автомобильной аварии пострадала беременная женщина. Об этом сообщает пресс-служба МВД города.
-Женщине позвонил неизвестный мужчина, он представился следователем. После этого он рассказал, что дочь пенсионерки стала виновницей ДТП. В результате якобы пострадала беременная женщина, - рассказали в МВД.
После этого женщина передала курьеру 50 тысяч рублей. Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Правоохранительные органы напомнили гражданам о бдительности. При поступлении подобных звонков следует незамедлительно прервать разговор с незнакомцем и связаться с родственниками, позвонить в полицию.