В Братске пенсионерка отдала 50 тысяч мошенникам, спасая дочь от тюрьмы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

84-летняя братчанка поверила в историю злоумышленников о том, что по вине ее дочери в автомобильной аварии пострадала беременная женщина. Об этом сообщает пресс-служба МВД города.

-Женщине позвонил неизвестный мужчина, он представился следователем. После этого он рассказал, что дочь пенсионерки стала виновницей ДТП. В результате якобы пострадала беременная женщина, - рассказали в МВД.

После этого женщина передала курьеру 50 тысяч рублей. Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Правоохранительные органы напомнили гражданам о бдительности. При поступлении подобных звонков следует незамедлительно прервать разговор с незнакомцем и связаться с родственниками, позвонить в полицию.